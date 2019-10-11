Экономика
REGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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с чего всё началось
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский "роуминг") в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.ТАССвчера в 06:39
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Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Политика
Опрос показал отношение украинцев к федерализации
Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова едва не подрался с экс-чемпионом UFC
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, едва не подрался с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.
Происшествия
В московском кафе произошла перестрелка
В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
В Международном детском центре "Артек" погиб 12-летний школьник из Санкт-Петербурга, отдыхавший в лагере с 23 сентября.
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Шанхае
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Армия и оружие
Трамп сообщил о необходимости вернуть американских военных из Сирии
Американские войска не обязаны заниматься обеспечением безопасности границы Сирии с Турцией и должны покинуть страну.
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Футбол
Босния и Герцеговина крупно обыграла Финляндию
В матче седьмого тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Босния и Герцеговина дома обыграла Финляндию 4:1.
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
Армия и оружие
В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»
Шоу-бизнес
Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова объявила о четвертой беременности
В соцсети телеведущая объявила о своей четвертой беременности. При этом девушка отметила, что многие подписчики ее уже успели раскусить.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Единоборства
Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230
Российский боец полутяжелого веса (до 93,0 кг) Вадим Немков победил бразильца Рафаэля Карвалью на турнире Bellator 230 в Милане.
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Экономика
Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании
Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».
Общество
Сухая кожа на локтях может говорить о нарушениях в организме
В беседе с изданием «Аргументы и факты» специалист сообщила, что частой причиной появления сухих и грубых участков на локтях бывает гиперкератоз, при котором происходит уплотнение рогового слоя кожи.