Экономика

REGNUMREGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский "роуминг") в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.
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Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы

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ТАССвчера в 06:39

Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

Ведомостивчера в 06:16
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
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