Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский "роуминг") в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.

с чего всё началось

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