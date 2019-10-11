Экономика

REGNUMREGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский "роуминг") в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.
ТАСС06:39

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В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

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Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

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