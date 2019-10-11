Экономика
REGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАСС06:39
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Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна
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Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.
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Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
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Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в ₽1 трлн была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики».
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Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
По словам Эспера, турецкая операция ставит под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ (организация, запрещенная в России - ред.).
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Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
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Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
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Российская газета 07:23
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
МедиаПоток вчера в 02:18
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу американское телевидение.
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Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел турецкой армии на северо-востоке Сирии
Американский спецназ попал под обстрел со стороны турецкой армии на севере Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.
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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
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Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
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Армия и оружие
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В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
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Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
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Армия и оружие
НМ ЛНР сообщила об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
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