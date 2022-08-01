Более пяти тысяч десантников удостоены различных государственных наград во время выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя Российской Федерации, заявил во вторник в поздравлении с Днем ВДВ командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.
Украинские силовики ведут огонь из американских артиллерийских гаубиц М777 по подступающим к Артемовску силам Народной милиции Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости командир батальона оборонного ведомства республики с позывным "Саид".
Как указал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, если Пелоси все-таки посетит Тайвань, этот факт ничего не изменит относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.