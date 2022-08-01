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Медведев усомнился в необходимости обсуждать с США ограничение ядерных потенциалов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в необходимости обсуждать с Соединёнными Штатами ограничение ядерных потенциалов.
RT на русском
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что нынешняя ситуация выглядит опаснее, чем во время холодной войны.
Газета.Ru
Медведев подчеркнул, что сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны, и не Россия в этом виновата.
RT на русском
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна может рассмотреть возможность использования ядерного арсенала лишь в экстремальной ситуации.
Ведомости

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