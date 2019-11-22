Общество
REGNUMМедведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В документе содержится концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной продукции, содержащей никотин.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.Российская газета05:56
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Общество
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Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.