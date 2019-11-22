с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В документе содержится концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной продукции, содержащей никотин.

Медведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года

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