Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМедведев утвердил ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента годовых. Ее смогут оформить молодые семьи, а также получатели так называемого дальневосточного гектара.
Читать в источнике
Комментировать309

Подробнее о событии

Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00

Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфовчера в 01:58

Правительство ввело льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

Говорит Москва09 декабря в 08:24

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUM10 декабря в 02:10

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Коммерсантъ 03:27
Происшествия

Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

РИА Новости 01:58
Футбол

Роналду разозлился на фаната, пытавшегося сделать с ним селфи

Газета.Ru 02:07
Здоровье

Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Москва 24 вчера в 08:00
Политика

Россия вышлет двух немецких дипломатов

В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.
Lenta.ru 03:12
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

RT на русском 03:31
Фигурное катание

Стал известен характер травмы Загитовой в финале Гран-при

Lenta.ru вчера в 11:48
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 14:27
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
РБК вчера в 18:14
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Политика

Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии

Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в истории Финляндии.
ГЛАС.RU 10 декабря в 08:01
Общество

Украинский министр пожаловался на низкую зарплату

Министр юстиции Украины Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату.
Lenta.ru 03:14
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ вчера в 12:47
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру вчера в 09:43
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Армия и оружие

Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету

Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
N+1 вчера в 08:22
Здоровье

Россиянам упростили доступ в бассейны

Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Калужские Губернские Ведомости вчера в 07:23
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ

Парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
Российская газета 03:10
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Lenta.ru 02:47
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
РИА Новости 01:42
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Политика

В Германии призвали Европу принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.
ТАСС 02:52
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Общество

Deloitte: россияне в среднем потратят на Новый год 19300 рублей

Средний россиянин собирается потратит на празднование Нового года 19,3 тысячи рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Deloitte.
Дождь 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное