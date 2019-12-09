Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМедведев утвердил ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента годовых. Ее смогут оформить молодые семьи, а также получатели так называемого дальневосточного гектара.
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