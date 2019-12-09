Экономика
Национальная служба новостейМедведев утвердил ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента годовых. Ее смогут оформить молодые семьи, а также получатели так называемого дальневосточного гектара.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00
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Экономика
Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Гаджеты
Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Общество
Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году.
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Политика
Командировку депутатов в Австралию за 5,5 млн рублей отменили
Госдума РФ решила отменить поездку депутатов в Австралию. Она бы обошлась государству в 5,5 миллиона рублей.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Экономика
Орешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%
Министерство экономического развития допускает, что уровень инфляции в России в 2020 году будет ниже 3%, заложенных в базовом сценарии развития экономики.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Общество
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
У Заворотнюк диагностировали угрозу тромбоза
Врачи начали лечить Анастасию Заворотнюк массажем. По информации телеграм-канала Mash, у актрисы диагностирована угроза тромбоза.
Футбол
«Локомотив» дал путевку «Атлетико»
В группе D, где выступал «Локомотив», за место в 1/8 финала конкурировали «Атлетико» и «Байер».
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Авто
Обнародована цена на кроссовер Skoda Karoq для России
Компания Skoda анонсировала в Санкт-Петербурге свой очередной кроссовер Skoda Karoq.
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.