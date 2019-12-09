Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента годовых. Ее смогут оформить молодые семьи, а также получатели так называемого дальневосточного гектара.

Медведев утвердил ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых

Политика Путин принял отставку иркутского губернатора Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Происшествия Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.

Политика Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.

Общество Госдума вернула курилки в аэропорты Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Следователь по делу Серебренникова стал генералом По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами и экс-чиновницей Минкульта похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Культура Третьяковка запустила образовательный онлайн-проект «Лаврус» Масштабный просветительский онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" позволит каждому познакомиться с художественным наследием музея, наличие образовательного проекта по русскому искусству было необходимым, сообщила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Политика Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.