Экономика
Национальная служба новостейМедведев утвердил ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента годовых. Ее смогут оформить молодые семьи, а также получатели так называемого дальневосточного гектара.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00
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Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Муради Кавтарашвили, обвиняемого в содействии террористической деятельности, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»
Депутаты Госдумы от ЛДПР могут обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возвратить деньги со штрафов, выписанных с камер, фиксирующих превышение «средней скорости».
Общество
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна
Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями.
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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Финансы
Рынок устремился вверх после решения ФРС
Российский рынок воодушевлен решением ФРС по ставке гораздо больше остальных.
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СК начал проверку после смерти журналиста «Вечерней Москвы»
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Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Американское издание The National Interest включило Россию в тройку стран с самым сильным военно-морским флотом, сообщает Газета.ru.
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Более 95% россиян не испытывают проблем с питанием
По данным службы статистики, более 95% граждан заявили, что не испытывают трудностей с рационом.
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Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
В США одобрили билль о возможном признании России спонсором терроризма
Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Как сообщает РИА Новости, ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генералом
По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами и экс-чиновницей Минкульта похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Фигурное катание
Загитова поучаствовала в репетиции шоу Навки «Спящая красавица»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в репетиции шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
Культура
Третьяковка запустила образовательный онлайн-проект «Лаврус»
Масштабный просветительский онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" позволит каждому познакомиться с художественным наследием музея, наличие образовательного проекта по русскому искусству было необходимым, сообщила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.