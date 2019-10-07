Экономика
ФедералПрессВ России установили квоту на прием мигрантов на работу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году. Текст постановления доступен на сайте правительства. Согласно нормативу, иностранцев можно задействовать на уровне 80 процентов в сфере строительства.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК07 октября в 04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
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