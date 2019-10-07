Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России установили квоту на прием мигрантов на работу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году. Текст постановления доступен на сайте правительства. Согласно нормативу, иностранцев можно задействовать на уровне 80 процентов в сфере строительства.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК07 октября в 04:27

Подробнее о событии

Пустят не везде

Российская газета07 октября в 15:22

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ru07 октября в 13:13

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь07 октября в 02:40

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАСС07 октября в 03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости07 октября в 03:05

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБК07 октября в 04:27

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфакс07 октября в 02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:43, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ07 октября в 14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Шоу-бизнес

В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото

Волга-Медиа 03:36
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

Известия 07:15
Политика

Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Газета.Ru вчера в 08:11
Гаджеты

«Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами

"Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.
Интерфакс 05:39
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец

Газета.Ru 03:31
Космос

«Протон-М» с двумя спутниками стартовал с Байконура

Взгляд.ру 06:32
Армия и оружие

Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
RT на русском 07:57
Наука

Металинза скрутила свет в дискретную спираль

Исследователи создавали металинзу при помощи 3D-печати, а проходящий сквозь нее свет фокусировался в отдельных точках, расположенных вдоль трехмерной спирали.
N+1 07 октября в 13:11
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Здоровье

Жителей Нижней Террасы оградили от тубдиспансера забором

Люди с Нижней Террасы проживающие в районе тубдиспансера жаловались, что они и пациенты медучреждения страдающие опасным инфекционным заболеванием находятся, фактически, в одной среде.
Ulpressa 06:51
Политика

Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook

Наказание для Google и Facebook за нарушение законодательства России должно быть сопоставимо с мерами против российских СМИ за рубежом, деятельность которых нарушается, заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 08:38
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Экономика

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус вчера в 09:34
Армия и оружие

В ДНР сообщили о срыве разведения сил в Петровском

ТК Звезда 07:48
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Политика

В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки»

Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов.
Российская газета 08:25
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Экономика

Alibaba и Mail.Ru Group завершили сделку по AliExpress Russia

Китайская компания Alibaba, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по предприятию AliExpress Russia, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.
Экономика сегодня 05:30
Здоровье

Из российских аптек изымают лекарство от язвы желудка

Таблетки от язвы желудка отзывают с российского рынка из-за канцерогенных примесей.
ГТРК Ока 07 октября в 10:50
Политика

Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
Lenta.ru 07:16
Шоу-бизнес

Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну

Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Lenta.ru 07:26
Происшествия

Умер автор гипотезы об изначально гидридной Земле Владимир Ларин

РБК 08:32
Армия и оружие

Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30

Индия планирует закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и приступить к модернизации состоящих на вооружении Су-30МКИ.
Lenta.ru 07:53
Культура

Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное