Общество
ИзвестияМедведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав. Документ размещен 24 декабря на сайте правительства. Прежде всего указ отменяет запрет на проведение экзамена на магистралях.
Читать в источнике
Оценить648
с чего всё началось
Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.Коммерсантъвчера в 15:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Происшествия
Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Единоборства
Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
Происшествия
В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать красную икру
Эксперты Роспотребнадзора дали советы по выбору и хранению красной икры. Об этом сообщатся на сайте ведомства.
Происшествия
Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Футбол
Кришито: считаю, что «Зенит» заслужил выхода в плей-офф Лиги чемпионов
Считаю, что в Лиге чемпионов «Зенит» заслужил выхода в плей-офф, однако поражение от «Бенфики» испортило мечты.
Происшествия
Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу
Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Гаджеты
Сим-карты Super SIM появятся в Китае
Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM.
Политика
Путин призвал решать демографическую проблему с помощью улиток
В воскресенье президент РФ был с рабочим визитом в Адыгее, где он встречался с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.
Происшествия
Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли на улице в Москве
Тело 52-летней женщины, у которой были связаны руки и ноги, а на голове — пакет было обнаружено возле мусорки в Басманном районе.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Общество
«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков
"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Общество
Брянск занял 6-е место в рейтинге самых депрессивных городов России
По итогам опроса Брянск занял 6-е место. В первую пятерку вошли Норильск, Пермь, Саратов, Челябинск и Омск.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Кино
Юлия Снигирь вышла в свет со старшей дочерью Евгения Цыганова
Юлия Снигирь с дочерью Евгения Цыганова Напомним, что Полина не единственный ребенок, который появился на свет в браке Цыганова и Леоновой.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Футбол
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с "Челси" (0:2).
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину
Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Авто
Nissan в России запатентовал новый седан Sentra
В целом Nissan Sentra 2020 года выглядит более агрессивно, в том числе благодаря V-образной решетке радиатора и тонким светодиодным фарам в духе современных моделей японской марки.
Общество
СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Кино