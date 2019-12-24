Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав. Документ размещен 24 декабря на сайте правительства. Прежде всего указ отменяет запрет на проведение экзамена на магистралях.

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