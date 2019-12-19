Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительной маркировке автомобилей С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели.

с чего всё началось

Документ подписал премьер Дмитрий Медведев. По оценкам экспертов, стоимость такой услуги составит 5 – 10 тыс. руб. При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.

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