Общество

REGNUMREGNUMАвтовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме. На такие машины автолюбители будут обязаны установить специальную полицейскую маркировку.
Читать в источнике
Комментировать180
с чего всё началось

Полицейские номера приставят к заводским

Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительной маркировке автомобилей С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

СМИ рассказали о процедуре замены проржавевших автомобильных номеров

Известия00:31

СМИ сообщили о новом порядке маркировки автомобилей

РИА Новости04:31

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

Коммерсантъ04:08

«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

Газета.Ru01:19

С 1 января вступает в силу новый порядок замены проржавевших номеров машин

ТАСС04:32

Автовладельцам придётся платить за полицейскую маркировку машин

News.ruвчера в 23:08

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

РБКвчера в 22:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее

Snob.ru 05:13
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Политика

Путин назвал цинизмом приравнивание режима СССР к нацизму

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — верх цинизма.
Народные новости 05:58
Политика

Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти

«У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.
Мойка78 04:29
Политика

Россию обязали платить Украине за Крым

Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
Московский Комсомолец вчера в 04:23
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью, так и не открыв счет в матче

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» 18 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Красная весна вчера в 15:54
Политика

Путин оценил последствия для России от резких климатических изменений

Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители 194 стран, в том числе и России.
Ведомости 05:09
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Вечерняя Москва 06:08
Политика

Путин назвал условие для новой встречи с Зеленским

Владимир Путин заявил, что будущая встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться, если произойдут позитивные изменения.
Профиль 05:30
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США

«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Телеканал 360° 05:49
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал вопрос про то, изменилось бы отношение к Украине, если бы украинские танки были на Кубани.
Газета.Ru 05:01
Спорт

Велогонщик Закарин задумался о смене гражданства из-за отстранения РФ

GodingImages / PA Images Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх, даже если это будет возможно лишь под нейтральным флагом.
РЕН ТВ 17 декабря в 03:46
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Наука

В Китае могут создать «искусственное Солнце»

Китайские ученые начали работу над устройством, которое они называют «искусственное Солнце».
Что происходит 05:29
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 01:16
Политика

Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы

Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне.
Российская газета 05:55
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
REGNUM 04:49
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Общество

В России ожидается резкое сокращение производства шампанского

Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.
Газета.Ru 05:07
Технологии

NVIDIA представила PhysX 5.0

NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка под названием PhysX 5.0.
Игромания.ру 06:15
Происшествия

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru 01:49
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное