Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительной маркировке автомобилей С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели.

с чего всё началось

В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме. На такие машины автолюбители будут обязаны установить специальную полицейскую маркировку.

Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку

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