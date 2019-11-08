Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев утвердил новые правила расчета тарифа для мусорных операторов

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил порядок формирования единого тарифа для мусорных операторов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее о новых правилах расчета тарифов для мусорных операторов сообщила газета «Ведомости».
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

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Оператор мусорной реформы недоволен изменениями тарифов на отходы

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Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора

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