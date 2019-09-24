Экономика

REGNUMREGNUMМедведев утвердил новый устав АО «Почта России»

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу имущественного комплекса ФГУП «Почта России», сообщается на сайте правительства РФ. Согласно распоряжению, АО «Почта России» станет преемником одноименного ФГУП, 100% его акций принадлежат государству.
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Устав и капитал

Российская газетавчера в 11:43

Медведев утвердил устав АО «Почта России» с капиталом 15,8 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 08:10

Медведев разъяснил, какой должна стать «Почта России»

Росбалтвчера в 09:17

Медведев утвердил устав АО «Почта России» с капиталом 15,8 млрд рублей

DP.RUвчера в 08:25

В правительстве назвали уставный капитал акционированной «Почты России»

Rambler News Serviceвчера в 08:08

Правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России»

РБКвчера в 10:12

Медведев заявил, что «Почта России» продолжит выполнять свою социальную функцию

ТАССвчера в 08:10
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:05, Вашингтон
Политика

В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции

В области Адана на юге Турции взорвалась самодельная бомба на пути следования полицейского автобуса со спецназом, сообщает газета Haberturk.
РБК 01:53
Политика

Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Общество

В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя

После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета вчера в 16:59
Политика

США отказались выдавать визы еще одной российской делегации

Позже представитель Госдепартамента США объяснила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом и соглашением о штаб-квартире ООН.
Lenta.ru вчера в 20:22
Политика

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07
Политика

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости вчера в 21:13
Происшествия

Отряд воина-шамана прекратил поход на Москву и Путина

Чита.Ру 01:45
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

REGNUM вчера в 09:54
Происшествия

Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд в Брянской области отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в Москве.
Российская газета вчера в 11:04
Гаджеты

Вышла iOS 13.1 с исправленными смайлами

В новой версии ОС исправили некоторые ошибки и добавили новые функции, которые отсутствовали в iOS 13. Основное внимание уделили смайлам.
ITZine.ru 01:15
Транспорт

Глава авиакомпании «Ямал» высказался о проблемах с «Суперджетами»

24 сентября газета «Коммерсант» сообщила, что авиакомпания «Ямал» обнаружила превышение нагрузок на шасси Sukhoi Superjet 100 при взлетах и посадке лайнеров в аэропорту Нового Уренгоя.
URA.Ru вчера в 03:26
Шоу-бизнес

Асмус высказалась о разводе с Харламовым

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус отреагировала на слухи о расставании с мужем - шоуменом Гариком Харламовым.
Московский Комсомолец 01:41
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Финансы

Курс евро опустился до 70 рублей

В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС вчера в 03:04
Экономика

В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT

Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.
Известия вчера в 17:34
Политика

Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

Известия вчера в 09:47
Экономика

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ 22 сентября в 18:10
Происшествия

Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом

Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости вчера в 05:21
Политика

Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН

Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.
REGNUM вчера в 22:16
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут на премию «Оскар»

REGNUM 00:47
Экономика

Судовладельцы Азовского моря грозятся уйти с рынка

Судовладельцы, работающие в портах Азовского моря, грозятся уйти с рынка из-за низкой стоимости фрахта на перевозку зерна.
Агробук 00:16
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет и предательстве матери

Голливудская актриса Деми Мур представила автобиографическую книгу, в которой рассказала, как была изнасилована в пятнадцатилетнем возрасте.
iReactor вчера в 22:59
Космос

Запуск «Протона» отложен из-за неправильно подключенного спутника США

РЕН ТВ вчера в 19:09
Кино

Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети

Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости 23 сентября в 19:42
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