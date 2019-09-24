Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу имущественного комплекса ФГУП «Почта России», сообщается на сайте правительства РФ. Согласно распоряжению, АО «Почта России» станет преемником одноименного ФГУП, 100% его акций принадлежат государству.

Политика В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции В области Адана на юге Турции взорвалась самодельная бомба на пути следования полицейского автобуса со спецназом, сообщает газета Haberturk.

Политика Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.

Общество В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.

Политика США отказались выдавать визы еще одной российской делегации Позже представитель Госдепартамента США объяснила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом и соглашением о штаб-квартире ООН.

Политика Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Происшествия Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева Клинцовский городской суд в Брянской области отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в Москве.

Гаджеты Вышла iOS 13.1 с исправленными смайлами В новой версии ОС исправили некоторые ошибки и добавили новые функции, которые отсутствовали в iOS 13. Основное внимание уделили смайлам.

Транспорт Глава авиакомпании «Ямал» высказался о проблемах с «Суперджетами» 24 сентября газета «Коммерсант» сообщила, что авиакомпания «Ямал» обнаружила превышение нагрузок на шасси Sukhoi Superjet 100 при взлетах и посадке лайнеров в аэропорту Нового Уренгоя.

Шоу-бизнес Асмус высказалась о разводе с Харламовым Российская актриса театра и кино Кристина Асмус отреагировала на слухи о расставании с мужем - шоуменом Гариком Харламовым.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Финансы Курс евро опустился до 70 рублей В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.

Экономика В России создадут новый сервис на случай отключения от SWIFT Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения страны от международной сети SWIFT.

Экономика ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Политика Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Футбол «Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.

Экономика Судовладельцы Азовского моря грозятся уйти с рынка Судовладельцы, работающие в портах Азовского моря, грозятся уйти с рынка из-за низкой стоимости фрахта на перевозку зерна.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет и предательстве матери Голливудская актриса Деми Мур представила автобиографическую книгу, в которой рассказала, как была изнасилована в пятнадцатилетнем возрасте.