Экономика
РИА НовостиПравительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Футбол
Источник: «Барселона» и «Ювентус» готовы обменяться игроками
«Барселона» и «Ювентус» собираются обменяться игроками, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Спорт
Горячий «Тур»: наши лыжники провели лучшую многодневку в своей истории
В новогодние праздники лыжники завершили самую изматывающую и престижную гонку сезона — «Тур де Ски».
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Политика
Китай и США могут в январе заключить первую часть торгового соглашения
«По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США», — сказал Гао Фэн.
Армия и оружие
Две военные базы США в Ираке были атакованы сегодня ночью Ираном
Иранский министр обороны Амир Хатами пояснил, что для удара по военным объектам США в Ираке. были задействованы снаряды малой дальности.
Общество
Роструд рассказал о длинных выходных в феврале
"Следующие длинные выходные ожидаются с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля", - рассказали в Роструде.
Армия и оружие
Пентагон рассказал о последствиях ракетного удара Ирана по базе США
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Хоккей
Овечкин силовым приемом спровоцировал драку в матче НХЛ
Во втором периоде игры, при счете 2:2, Овечкин применил мощный силовой прием на хоккеисте "Филадельфии" Трэвисе Конечны, чем спровоцировал массовую потасовку на льду.
Общество
Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи.
Армия и оружие
WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Общество
Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой
Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Футбол
Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года
Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Энергетика
Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа
Китай разрешит зарубежным компаниям вести разведку и добычу нефти и газа в стране, сообщает AFP.
Технологии
«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи
«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Происшествия
СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите
В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите.