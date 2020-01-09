Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы

News.ru02:10

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости02:16

План приватизации в 2020-2022 гг.: РФ сохранит за собой 75%+1 акция Совкомфлота, 50%+1 акция ВТБ

Финмаркет02:12

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Газета.Ru02:39

В России приостановили приватизацию ФГУПов

REGNUM02:26

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС01:14

Медведев утвердил план и направления приватизации федерального имущества

Парламентская газета01:11
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Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

РИА Новости 01:44
Происшествия

В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
РБК 02:38
Футбол

Источник: «Барселона» и «Ювентус» готовы обменяться игроками

«Барселона» и «Ювентус» собираются обменяться игроками, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Спорт-Экспресс 02:10
Авто

В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
SevastopolMedia.ru вчера в 23:15
Спорт

Горячий «Тур»: наши лыжники провели лучшую многодневку в своей истории

В новогодние праздники лыжники завершили самую изматывающую и престижную гонку сезона — «Тур де Ски».
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Политика

Китай и США могут в январе заключить первую часть торгового соглашения

«По приглашению правительства США член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава делегации Китая на торговых переговорах с США Лю Хэ с 13 по 15 января посетит Вашингтон и подпишет первую фазу торгового соглашения с США», — сказал Гао Фэн.
REGNUM 02:34
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
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Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

REGNUM 02:38
Армия и оружие

Две военные базы США в Ираке были атакованы сегодня ночью Ираном

Иранский министр обороны Амир Хатами пояснил, что для удара по военным объектам США в Ираке. были задействованы снаряды малой дальности.
Эхо Москвы вчера в 10:09
Общество

Роструд рассказал о длинных выходных в феврале

"Следующие длинные выходные ожидаются с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля", - рассказали в Роструде.
ТАСС вчера в 23:12
Армия и оружие

Пентагон рассказал о последствиях ракетного удара Ирана по базе США

iReactor вчера в 22:27
Финансы

Курс валют сегодня: евро падает на торгах

В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:27
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Известия 02:20
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Нева Спорт вчера в 18:20
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В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

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Овечкин силовым приемом спровоцировал драку в матче НХЛ

Во втором периоде игры, при счете 2:2, Овечкин применил мощный силовой прием на хоккеисте "Филадельфии" Трэвисе Конечны, чем спровоцировал массовую потасовку на льду.
РИА Новости 00:52
Общество

Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи

Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи.
Lenta.ru вчера в 18:31
Армия и оружие

WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
РИА Новости 01:38
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости 01:00
Общество

Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой

Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Спорт-Экспресс вчера в 08:11
Кино

Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Свободная Пресса вчера в 07:35
Футбол

Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года

Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Евро-футбол.ру вчера в 15:20
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Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия вчера в 15:52
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Энергетика

Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа

Китай разрешит зарубежным компаниям вести разведку и добычу нефти и газа в стране, сообщает AFP.
Коммерсантъ 02:21
Технологии

«Яндекс» планирует выйти на рынок сотовой связи

«Яндекс» рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 02:04
Происшествия

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите.
Интерфакс 00:44
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