Экономика

REGNUMREGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новостивчера в 02:16

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В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

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Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русскомвчера в 11:41

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

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РБКвчера в 03:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Газета.Ruвчера в 02:39

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газетавчера в 08:39

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАССвчера в 01:14
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Экономика

Dow Jones установил новый рекорд

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Считаю, что я вписался в команду, где так много молодых игроков. Таких же, как и я. Жизнь в Москве прекрасна – здесь тоже проблем нет.
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