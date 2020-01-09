Экономика
RT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газетавчера в 08:39
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Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Глава комитета по градостроительству мэрии Челябинска ушел в отставку
Сергей Репринцев покидает пост главы комитета по градостроительству и архитектуры администрации Челябинска.
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Леонардо Ди Каприо спас утопающего в Карибском море
Как сообщает британская газета The Sun, несчастный провел за бортом 11 часов, и хотя речь идет о теплом тропическом Карибском море тут есть и свои и сложности - за такое время, даже держась за спасательный круг, человек может получить обезвоживание и переохлаждение и в тропическом море, к тому же в его водах встречаются опасные для человека акулы.
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Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
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Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать Geforce RTX 2080 Ti.
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У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном
Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Экономика
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РИА Новости разбиралось, что изменится в сфере финансовых услуг.
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Сбербанк подал иск к Мурманскому пароходству на 4,3 млрд рублей
Interfax-Russia.ru - Сбербанк России через Арбитражный суд Мурманской области требует с АО "Мурманское морское пароходство" (ММП) свыше 4 млрд 331 млн рублей, следует из материалов суда.
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Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing
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Абхазская оппозиция выразила готовность к переговорам с президентом
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Правительство готовит льготы для владельцев электромобилей
В плане-графике стимулирования развития электротранспорта на 2020 год содержатся предложения, согласно которым владельцев такого вида машин могут освободить от транспортного налога, разрешить им ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, пользоваться бесплатно парковками, оснащенными зарядными устройствами, а также свободно ездить по платным трассам.
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Украинский экономист оценил последствия запуска «Турецкого потока»
Украина столкнется с убытками из-за запуска газопровода «Турецкий поток» и будущего введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала NewsOne 9 января.
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Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
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