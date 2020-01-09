с чего всё началось

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Экономика В России введены новые налоговые льготы для физлиц С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.

Происшествия Леонардо Ди Каприо спас утопающего в Карибском море Как сообщает британская газета The Sun, несчастный провел за бортом 11 часов, и хотя речь идет о теплом тропическом Карибском море тут есть и свои и сложности - за такое время, даже держась за спасательный круг, человек может получить обезвоживание и переохлаждение и в тропическом море, к тому же в его водах встречаются опасные для человека акулы.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Гаджеты Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать Geforce RTX 2080 Ti.

Происшествия У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.

Транспорт Правительство готовит льготы для владельцев электромобилей В плане-графике стимулирования развития электротранспорта на 2020 год содержатся предложения, согласно которым владельцев такого вида машин могут освободить от транспортного налога, разрешить им ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, пользоваться бесплатно парковками, оснащенными зарядными устройствами, а также свободно ездить по платным трассам.