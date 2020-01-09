Экономика
Lenta.ruВ России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить1260
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газетавчера в 08:39
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика
Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Общество
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Футбол
Футболист «Лейпцига» Илсанкер обвиняется в изнасиловании
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кино
Комедия «Холоп» побила рекорд по кассовым сборам в российском прокате
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Армия и оружие
«Севморзаводу» вернут былую мощь
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Кино
Появился трейлер четвертого сезона сериала «Фарго»
Трейлер четвертого сезона сериала «Фарго» появился в Сети, в нем создатели расскажут историю о противостоянии двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Общество
Начался прием заявок на вакансии по программе «Земский учитель»
На Кубани началась реализация федеральной программы "Земский учитель", в ее рамках планируется трудоустроить 103 педагога в школы 37 муниципальных образований.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского восхитила фанатов нарядом с глубоким декольте
Наследница знаменитого российского актёра театра и кино Михаила Боярского Екатерина предстала перед публикой в откровенном наряде.
Политика
Абхазская оппозиция выразила готовность к переговорам с президентом
Оппозиционеры Абхазии, продолжающие протесты у здания администрации президента, выразили готовность к переговорам с Раулем Хаджимбой.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Армия и оружие
Израиль освободит двух заключенных после передачи из САР тела танкиста
Израиль после возвращения из Сирии тела танкиста Захарии Баумеля, найденного российскими военными, освобождает двух заключенных, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Наука
Найдено древнее предсказание климатической катастрофы
Шведские ученые выяснили, что рунический камень из Рёка (Rök runestone), который был воздвигнут викингами около 1200 лет назад, служил предостережением перед глобальным климатическим кризисом, которого опасались древние скандинавы.