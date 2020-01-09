Экономика

REGNUMREGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
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Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

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Газета.Ru02:39

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
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У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

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Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
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Цены на автомобили в России подскочили

Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
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Соединенные Штаты призвали Нью-Дели не закупать российские системы противоракетной обороны С-400, иначе Индия столкнется с "риском введения санкций".
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Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

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Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
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