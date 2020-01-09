Экономика
REGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета08:39
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Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
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Политика
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Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Авто
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Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
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«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
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Twitter хочет ограничить ответы на твиты
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Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.