с чего всё началось

Политика У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.

Политика Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Политика ИКАО предостерегает от спекуляций о причинах авиакатастрофы в Иране Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предостерегает от спекуляций о причинах катастрофы украинского лайнера в Иране до тех пор, пока не будет закончено расследование.

Армия и оружие Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.

Политика Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Экономика Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.

Авто Цены на автомобили в России подскочили Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.

Шоу-бизнес Операцию на колене перенес Юрий Антонов Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.