с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Общество Султан Омана скончался в возрасте 79 лет Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Авто ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».

Общество Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.

Футбол Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.

Экономика Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.

Наука Каменные орудия эпохи палеолита подошли под конкретные задачи Британские ученые выяснили, что жители ущелья Олдувай в Танзании, населявшие территорию в эпоху палеолита (примерно 1,8-2 миллиона лет назад), создавали каменные инструменты под конкретные задачи.

Общество Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

Гаджеты На смартфоны Honor 9X пришла Android 10 Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.

Наука Подтвердились рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах Подробное изучение черепов древних жителей Багамских островов и других северных архипелагов Карибского залива позволило учёным предположить, что рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах, в которые раньше никто не верил, не являются вымыслом.

Происшествия В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями Двенадцать человек, половина из которых дети, доставили в больницу после столкновения автобуса и шести машин в Пермском крае, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.