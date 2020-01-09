с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Авто Компания Sony представила свой электромобиль О дальнейших планах серийного производства электромобиля пока не известно, но концептуальный автомобиль Sony Vision-S уже представлен.

Кино Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.

Экономика Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2% «На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Армия и оружие Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.

Армия и оружие Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Здоровье Новый ангиографический комплекс заработал в пензенской больнице В ходе визита в областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко губернатор Иван Белозерцев положительно оценил современные медкомплексы, купленные на средства из регионального бюджета.

Общество В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году В 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней на выходные россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.