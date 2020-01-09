Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
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"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
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