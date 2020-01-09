с чего всё началось

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Политика Путин назвал сроки реализации «Северного потока-2» Владимир Путин отметил ответственную позицию Германии по "Северному потоку-2", а Ангела Меркель заявила о поддержке проекта со стороны ФРГ и призвала довести его до конца.

Теннис Медведев проиграл Джоковичу и пустил Сербию в финал ATP Cup Российский теннисист Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу во втором одиночном поединке матча Россия — Сербия в рамках полуфинала командного турнира ATP Cup.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.

Авто При заправке некоторые водители допускают пять ошибок Еще одной ошибкой называют заправку при работающем двигателе, что может грозить пожаром по причине неисправной системы выпуска или обычного статического разряда электричества.

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Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

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Общество Московские поликлиники перестали лечить пациентов из других регионов по ОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) уведомил городские поликлиники о том, что больше не сможет оплачивать лечение пациентов из других регионов России в связи с долгами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).