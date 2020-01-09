Экономика

REGNUMREGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новостивчера в 02:16

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В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

REGNUM14:02

Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

URA.Ru07:26

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАССвчера в 01:14

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газетавчера в 08:39

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБКвчера в 03:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 02:16

Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русскомвчера в 11:41
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Политика

Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
RT на русском 10:42
Космос

Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету

РЕН ТВ 08 января в 21:22
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Наука

Собаки в доме снижают риск развития шизофрении

Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет, передает сайт телеканала «Звезда».
Комсомольская правда вчера в 05:22
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
РБК 07:21
Общество

Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению

РИА Новости 14:30
Происшествия

Мальчик перебегал на красный и попал под машину на Коллонтай

Ребенок лет 12-ти попал под машину на улице Коллонтай у дома 4 корпус 1.
Мегаполис онлайн 11:08
Политика

Разведка США расследует «российское влияние» на выборы 2020 года

Высокопоставленные лица США полагают, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может оказаться сильнее, чем в 2016 году.
News.ru 13:57
Финансы

Рубль удерживает завоеванные позиции

Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
REGNUM 00:12
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

В Мексике ребенок открыл стрельбу в колледже, есть жертвы

Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
РИА Новости 12:03
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Футбол

Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме

Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Газета.Ru 12:42
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Культура

Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Московский Комсомолец 07:38
Здоровье

Девять детей заболели коклюшем в Черновицкой области – ЦОЗ

Девять случаев заболевания коклюшем среди детей зарегистрировали медики в Черновицкой области.
Украина.ру вчера в 11:33
Общество

Роскосмос хочет взыскать более 12,8 млрд рублей с Центра Хруничева

Роскосмос намерен взыскать через суд с Центра имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию, более 12,8 млрд рублей.
ТАСС 14:53
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
РБК 12:38
Происшествия

Участнику убийства россиянина в США дали 100 лет тюрьмы

В США суд округа Монтгомери, штат Мэриленд, приговорил к ста годам тюрьмы одного из участников убийства двух школьников, среди которых был россиянин.
Мойка78 17:59
Спорт

МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 13:46
Кино

СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году

Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
Игромания.ру 09:27
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru 13:46
Политика

Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

Интерфакс 07:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, в чем будет заключаться их финансовая независимость после окончательного разрыва с британской королевской семьей.
Lenta.ru 16:19
Политика

Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский Boeing

Известия вчера в 16:24
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС вчера в 14:50
Кино

Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»

В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Коммерсантъ FM вчера в 08:55
Происшествия

В Подмосковье умер мужчина, получивший огнестрельное ранение

Мужчина, получивший огнестрельное ранение от неизвестных в подмосковной Кубинке, скончался в больнице.
ТАСС 16:11
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
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