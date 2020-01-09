с чего всё началось

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Политика CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

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Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

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Авто В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.

Политика Иранские власти полностью зачистили место крушения лайнера Как сообщает съемочная группа американского телеканала CBS, еще накануне оттуда вывезли все обломки. Об этом рассказали местные жители.

Армия и оружие Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.

Футбол Стельмах сменил Якунчикова на посту начальника команды ЦСКА Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что Александр Стельмах сменил Сергея Якунчикова на посту начальника главной команды.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.