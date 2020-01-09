Экономика
RT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газетавчера в 08:39
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Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Происшествия
Актриса Бочкарева раскаялась и попросила оштрафовать ее за кокаин
Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков.
Политика
Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск
Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Наука
Попугаи жако безвозмездно помогают сородичам добывать пищу
Команда исследователей под руководством профессора Дезире Брукс (Désirée Brucks) из Института орнитологии Общества Макса Планка установила в серии экспериментов, что попугаи жако помогают находящимся рядом сородичам выполнять задания и получать пищу, хотя сами от этих действий не получают никакой выгоды.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кино
Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 2 млрд рублей.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Политика
Иранские власти полностью зачистили место крушения лайнера
Как сообщает съемочная группа американского телеканала CBS, еще накануне оттуда вывезли все обломки. Об этом рассказали местные жители.
Армия и оружие
Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Футбол
Стельмах сменил Якунчикова на посту начальника команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что Александр Стельмах сменил Сергея Якунчикова на посту начальника главной команды.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей 10-11 лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, передает РИА Новости.
Кино