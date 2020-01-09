Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
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Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

RT на русскомвчера в 12:06

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 02:16

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Парламентская газетавчера в 08:39

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Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

Газета.Ruвчера в 10:18

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАССвчера в 01:14
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NASA назначило дату запуска корабля Cygnus к МКС

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СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи для Сирии на полгода.
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Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

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Глава государства заявил, что главной причиной разногласий с Россией является высокая цена нефти.
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Онкоцентр в Новинках планируют открыть в 2025 году

Первый этап начнется уже в 2021 году и завершится в 2024 году, а второй этап будет проходить в 2024 — 2025 годах.
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На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента

Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
RT на русском 15:07
Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в России в 2019 году

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7Дней.ру вчера в 17:00
Спорт

МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
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Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости

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Genesis показал внешность конкурента BMW X5

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В США изучают возможность попыток России помешать Байдену на выборах

Есть версия, что Россия будет пытаться ослабить позиции Байдена, используя историю с его сыном, который работал на Украине.
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Умер правивший 50 лет Оманом султан

В Омане умер султан Кабус Бен Саид, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ государства, расположенного на берегах Персидского залива.
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Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий в аренде за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
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Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

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Как работают Яндекс.Новости?
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