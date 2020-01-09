с чего всё началось

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Происшествия СК начал проверку после взрыва на заводе под Белгородом Следственный отдел управления СК России по Белгородской области начал доследственную проверку после хлопка на ОАО "Новоборисовское ХПП", где пострадали пять человек.

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Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

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