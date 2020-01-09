Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

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Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

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В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

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Парламентская газета09 января в 08:39

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости09 января в 02:16

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС09 января в 01:14
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Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
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Sportbox.RU вчера в 21:38
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Известия вчера в 20:36
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Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
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Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

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Политика

Иран признал ошибочное попадание ракеты в украинский Boeing

Вести.Финанс вчера в 06:22
Политика

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МР7.ру вчера в 11:40
Политика

В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.
РБК 10 января в 14:39
Шоу-бизнес

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OAnews 10 января в 08:41
Шоу-бизнес

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Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
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Экономика

Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
REGNUM вчера в 19:06
Политика

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

Президенты Украины и Ирана в ходе телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности.
РИА Новости вчера в 16:36
Экономика

Аренда квартир в России подорожала за год на 5–7%

За 2019 год аренда квартир в России подорожала в среднем на 5–7%, сообщает «РИА новости».
Моя Москва.онлайн 09 января в 05:06
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa вчера в 03:08
Армия и оружие

Ирак задумался о покупке российских С-400

Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux

Новая ОС Huawei Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества.
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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
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Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

Телеканал CNN располагает информацией, что военные США на иракской базе Айн-эль-Асад заранее знали о ракетном ударе Ирана.
Вести.Ru вчера в 22:09
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Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
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Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

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Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Политика

Токаев назвал признание Ираном вины за сбитый самолёт важным решением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за сбитый украинский самолёт является важным решением.
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Помимо рекорда среди топ-5 футбольных лиг Европы, "Ливерпуль" установил новое достижение и в чемпионате Англии.
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Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

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Армия и оружие

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Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
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На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

Известия вчера в 21:38
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru 08 января в 18:38
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