Экономика
RT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Федеральные власти хотят приватизировать строителя ТЭЦ-1 и заброшенную мореходку
Сахалин.Инфо10 января в 19:14
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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