Экономика
REGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газетавчера в 08:39
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Технологии
В приложении TikTok найдены серьезные уязвимости
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Если ГСС не возместит эту сумму, перевозчик намерен обратиться в суд.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Армия и оружие
США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, эти меры позволят США навязать КНР свои правила игры в регионе, где за последние десятилетия наиболее отчетливо проявился рост экономической и военно-политической мощи Поднебесной.
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах
В четвертый раз церемония бракосочетания прошла на Мальдивах, а из гостей присутствовали лишь их дети.
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Политика
Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране
Офис генерального прокурора Украины попросил канадскую сторону предоставить имеющуюся у неё информацию относительно крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране 8 января.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Армия и оружие
Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Авиакомпания была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
Политика
МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны
Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Общество
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Политика
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing 737
В Иране исключили версию попадания ракеты в украинский Boeing 737.
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Общество
Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии
В результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных.
Шоу-бизнес
Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом
Фотография 42-летнего Джона Коннора из «Терминатора» недавно появилась в Сети.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Армия и оружие
Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Генсек подчеркнул, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом.