с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.

Армия и оружие США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, эти меры позволят США навязать КНР свои правила игры в регионе, где за последние десятилетия наиболее отчетливо проявился рост экономической и военно-политической мощи Поднебесной.

Общество В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».

Политика Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране Офис генерального прокурора Украины попросил канадскую сторону предоставить имеющуюся у неё информацию относительно крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране 8 января.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Армия и оружие Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.

Политика CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.

Политика МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.

Общество Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».

Происшествия В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.

Экономика В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).