Экономика

REGNUMREGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новостивчера в 02:16

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Передел: дальневосточные предприятия и земли выставлены на продажу

Deita.ru04:00

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 02:16

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газетавчера в 08:39

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБКвчера в 03:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Газета.Ruвчера в 02:39

Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русскомвчера в 11:41

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАССвчера в 01:14
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Политика

Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением «черных ящиков» Boeing

РИА Новости 05:40
Технологии

В приложении TikTok найдены серьезные уязвимости

Газета.Ru вчера в 07:52
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Если ГСС не возместит эту сумму, перевозчик намерен обратиться в суд.
REGNUM 04:02
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 01:08
Армия и оружие

США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, эти меры позволят США навязать КНР свои правила игры в регионе, где за последние десятилетия наиболее отчетливо проявился рост экономической и военно-политической мощи Поднебесной.
Российская газета 05:31
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах

В четвертый раз церемония бракосочетания прошла на Мальдивах, а из гостей присутствовали лишь их дети.
VSE42.RU 05:30
Общество

В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
RT на русском вчера в 23:11
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

РИА Новости 01:30
Политика

Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране

Офис генерального прокурора Украины попросил канадскую сторону предоставить имеющуюся у неё информацию относительно крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране 8 января.
RT на русском 04:38
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Армия и оружие

Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.
Московский Комсомолец 05:33
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости 07 января в 11:26
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Газета.Ru 04:12
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Авиакомпания была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости вчера в 19:23
Политика

МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 03:16
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Общество

Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Lenta.ru 03:35
Политика

Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения

ТАСС 03:38
Общество

СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
РИА Новости 05:42
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Политика

В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing 737

В Иране исключили версию попадания ракеты в украинский Boeing 737.
Rambler News Service вчера в 13:18
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Общество

Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии

В результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных.
Москва 24 вчера в 03:06
Шоу-бизнес

Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом

Фотография 42-летнего Джона Коннора из «Терминатора» недавно появилась в Сети.
МИР 24 вчера в 12:50
Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз

Ugpressa.ru вчера в 11:19
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Армия и оружие

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

Генсек подчеркнул, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом.
РБК вчера в 11:37
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