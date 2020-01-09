Экономика
REGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газетавчера в 08:39
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Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Политика
Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, назвав их «жителями Канадии».
Происшествия
В Индии женщина очнулась на собственных похоронах
Культура
Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн
Сумма, которую хочет получить стриптизерша, вдвое превышает бюджет картины.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором
Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Происшествия
Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии
В Белоруссии труп гостя несколько дней провел за праздничным столом.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Общество
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Экономика
Стало известно, сколько россиян отдают по кредитам больше 80% доходов
В 2019 году каждый четвёртый заёмщик в России отдавал по кредитам более 80% своих доходов.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
В четверг, 9 января, в сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Если ГСС не возместит эту сумму, перевозчик намерен обратиться в суд.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Кино
Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.
Футбол
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и отправились на медосмотр
Игроки основного состава петербургского «Зенита» в пятницу, 10 января, вышли из отпуска и отправились на традиционный зимний медицинский осмотр после новогодних каникул.
Политика
FT предупредила россиян о британских санкциях
Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
В Прикамье под Краснокамском произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
Информресурсы сообщают предварительные данные о семи пострадавших. На место ЧП выехали восемь бригад скорой помощи.
Политика
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
В Иране сегодня будут вскрыты черные ящики разбившегося Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».
Общество
Шесть привычек, которые «убивают» иммунитет
Следующая привычка, которая «убивает» иммунитет, это курение.