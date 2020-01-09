Экономика

REGNUMREGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новостивчера в 02:16

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Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русскомвчера в 11:41

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАССвчера в 01:14

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБКвчера в 03:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Газета.Ruвчера в 02:39

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 02:16

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газетавчера в 08:39
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Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
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С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
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Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

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