Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
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Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

RT на русскомвчера в 12:06

Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

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Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

URA.Ru07:26

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 02:16

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАССвчера в 01:14
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Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru 09:53
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Рубль удерживает завоеванные позиции

Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
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Политика

Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в украинский боинг

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», – заявил он в Telegram-канале.
ФедералПресс 03:19
Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
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Москва стала одним из лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
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В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

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Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

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Врачи перечислили 8 признаков плохого кровообращения в организме

Врачи назвали восемь симптомов нарушения кровообращения в организме. Онемение и покалывание конечностей.
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