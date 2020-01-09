с чего всё началось

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Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 1,9 млрд рублей Иркутская авиакомпания «ИрАэро» направила потребовала от «Гражданских самолетов Сухого» возместить 1,9 млрд рублей убытков в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил информированный источник.