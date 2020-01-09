с чего всё началось

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Энергетика «Газпром» снижает экспорт в Европу С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.