Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
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Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения

РИА Новости10:40
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
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В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
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Общество

Нобелевская премия по физике досталась астрономам

Нобелевскую премию по физике в 2019 году присудили астрономам Джеймсу Пиблзу, Дидье Кело и Мишелю Майору.
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«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

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Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
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Ибрагимович сравнил свой памятник со статуей Свободы

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал открытие статуи в честь себя.
Спорт-Экспресс вчера в 12:07
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Игры

Sony подтвердила анонс PlayStation 5

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Происшествия

В Луганской области националисты подрались с полицией

РИА Новости 09:49
Авто

Haval запускает в России собственную программу кредитования

Letnews.ru вчера в 02:47
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Московское «Динамо» проиграло «Трактору» в матче КХЛ

Газета.Ru 12:28
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Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании

ФедералПресс 06:29
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Политика

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости 09:55
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Общество

В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты

Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в России информации.
iReactor вчера в 13:34
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Шоу-бизнес

Том Холланд побрился налысо

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Происшествия

Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело

Газета.Ru 07:31
Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Сирии

Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Lenta.ru 12:01
Происшествия

Басманный суд заочно арестовал пранкера Вольнова по новому обвинению

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Политика

Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Газета.Ru вчера в 08:11
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
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Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Армия и оружие

Курды заявили о двух жертвах авиаударов Турции по Сирии

Известия 12:31
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
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Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
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