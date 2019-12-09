Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях льготной ипотечной программы для молодых семей Дальнего Востока. Об этом он рассказал во время встречи с вице-премьерами в понедельник, 9 декабря.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проекты02:00

Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфо01:58

Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUMвчера в 02:10

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Интерфаксвчера в 03:11

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК09 декабря в 10:33

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ТАСС09 декабря в 10:30
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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Общество

Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
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Финансы

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В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
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Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
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Политика

Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже

Все договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита.
РБК 07:17
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ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Политика

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В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

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Политика

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Lenta.ru 04:39
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
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Происшествия

Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
REGNUM 04:38
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Происшествия

В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор».
Lenta.ru 05:43
Происшествия

Якутского «шамана» оштрафовали на тысячу рублей

В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
РИА Новости 07:14
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Политика

Путин ответил Киеву стихами про газ

Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Российская газета 09 декабря в 19:26
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Экономика

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Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Транспорт

Принято решение о строительстве моста через Волгу в Саратовской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 декабря рассказал сразу о трех решениях, касающихся дорожной сферы Саратовской области, принятых правительственной комиссией по транспорту.
Регион 64 06:58
Политика

Впервые Заксобрание Владимирской области утвердило вице-губернатора

Хотя ранее Аркадий Боцан-Харченко был врио замгубернатора по развитию информационного общества, теперь его зона ответственности – стратегическое планирование.
ГТРК Владимир 05:34
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
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Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Общество

Стало известно, что россияне в 2019 году чаще всего искали в Google

Россияне в 2019 году чаще всего искали в Google "Евровидение-2019", 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события, следует из исследования поисковика "Год в поиске".
РИА Новости 04:29
Экономика

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 05:51
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