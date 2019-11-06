Политика

REGNUMREGNUMМедведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
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Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

РБК13:12

Медведев уволил замглавы Росавиации

Rambler News Service11:28

Медведев уволил замглавы Росавиации

Московский Комсомолец12:51

Медведев уволил заместителя главы Росавиации

RT на русском12:24

Медведев уволил Ведерникова с поста замруководителя Росавиации

РИА Новости12:06

Медведев отправил в отставку замглавы Росавиации

News.ru11:53

Медведев уволил заместителя руководителя Росавиации Ведерникова

Коммерсантъ13:06
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Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
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Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»

Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
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Российский паром сел на мель около Стокгольма

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Россиянин без вести пропал в Турции

Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
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РБК 08:53
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Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении

Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
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В МИД России прокомментировали атаку на погранпункт в Таджикистане

Как отметил Кабулов, Россия помогает своим союзникам в регионе, в основном по линии ОДКБ.
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Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
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Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
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В среду, 6 ноября, на заводе Toyota в Шушарах запустили производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения.
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