Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев уволил Ведерникова с поста замруководителя Росавиации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) по собственному желанию, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
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«Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе
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RT на русском12:24

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Медведев уволил Ведерникова с поста замруководителя Росавиации

РИА Новости12:06

Медведев уволил заместителя руководителя Росавиации Ведерникова

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Московский Комсомолец12:51

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Медведев отправил в отставку замглавы Росавиации

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Rambler News Service11:28
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РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ

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