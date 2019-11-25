Технологии Компания OnePlus сообщила об утечке пользовательских данных Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Компания OnePlus сообщила о компрометации, в результате которой в руках злоумышленников оказались данные пользователей интернет-магазина производителя смартфонов.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

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Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.