Политика
Газета.RuМедведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
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Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Экономика
СМИ узнали об одобрении Медведевым условий для инвестиций из ФНБ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Технологии
Компания OnePlus сообщила об утечке пользовательских данных
Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Компания OnePlus сообщила о компрометации, в результате которой в руках злоумышленников оказались данные пользователей интернет-магазина производителя смартфонов.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Экономика
«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году
Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Общество
Аномальное тепло вернется в регионы России
По словам и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, теплая погода установится уже в середине недели.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей
Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
Политика
Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить ни одного разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Общество
В Башкирии в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя
Власти Башкирии ввели ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.
Политика
Британское издание The Economist показало карту Украины без Крыма
Политика
Депутат Рады призвал не спекулировать на «голодоморе»
За годы независимости население Украины сократилось на 20 млн человек, напомнил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 25 ноября на своём telegram-канале.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Футбол
«Ювентус» ведет переговоры по возможному трансферу Алексея Миранчука
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перебраться в Серию А. «Ювентус» продолжает вести переговоры по возможному переходу хавбека железнодорожников.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына
Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Политика
Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре
Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.
Кино
Россиянам спустя 50 лет покажут новую серию мультфильма про Умку
Ранее News.ru передавал, что второстепенные дополнительные герои появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!», который выйдет летом 2020 года.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Музыка