Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

Главный российский мусорный оператор остался без начальника

URA.Ru03:33

Медведев уволил главу единого оператора по обращению с бытовыми отходами

Rambler News Service02:40

Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании

РБК03:06

Медведев отправил в отставку главу государственного мусорного оператора

Интерфакс02:55

Медведев уволил гендиректора оператора мусорной реформы

Ведомости03:18

Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»

РИА Новости02:40

Эксперты считают, что ушедший в отставку глава РЭО Буцаев почти ничего не успел сделать

ТАСС02:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

Известия 04:56
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:16
Общество

МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море

Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
BFM.ru 04:55
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Политика

Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений

Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
ТАСС 04:23
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Российская газета 01:41
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
РБК 03:39
Спорт

Песков призвал дождаться конкретных решений по РУСАДА

Надо дождаться принятия конкретных решений, спортивные власти находятся в контакте и будут в дальнейшем взаимодействовать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международным спортивным сообществом.
ФАН 04:30
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Снимок, на котором звезда "Моей прекрасной няни" запечатлена в ярком коралловом платье, размещен в "сториз" Instagram девушки.
Российская газета 04:41
Общество

В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

Интерфакс 03:29
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Происшествия

Около 14 тысяч овец утонули в Черном море

Газета.Ru 03:29
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Общество

На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг

В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
Российская газета 04:20
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Происшествия

В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Российская газета 04:42
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
РИА Новости 03:37
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Известия 03:50
Единоборства

Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в матче-реванше

В главном событии вечера чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер нокаутировал в матче-реванше Луиса Ортиса.
Sports.ru вчера в 00:47
Общество

Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме

Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

RT на русском 04:10
Экономика

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:29
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 04:15
Общество

Большинство российских женщин, осужденных за убийство, защищались от домашнего насилия

В России 79 процентов женщин, которые были осуждены за умышленное убийство в 2016-2016 годах, защищались от домашнего насилия.
ФедералПресс 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное