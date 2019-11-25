Политика

ТАССТАССМихаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер России Алексей Гордеев.
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