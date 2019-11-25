Политика
ТАССМихаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер России Алексей Гордеев.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Здоровье
В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Авто
В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Происшествия
Репетитор, избивавший ученицу в Москве, отделался условным сроком
Суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Экономика
Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Авто
Начались продажи Lada Vesta с вариатором
На прошлой неделе стартовали продажи обновленной Lada Vesta, под капотом которой долгожданный тандем 1,6-литрового двигателя Renault H4Mk и вариатора Jatco JF015E.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Происшествия
Два автобуса столкнулись в Красноярске
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Происшествия
В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия
Ростовские таможенники пресекли контрабанду обезьян
Политика
На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии
Общество
Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ
Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Общество
Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге
Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»
Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счета 0:2 и упустил победу в концовке
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Происшествия
Названа вероятная причина смерти пилота рейса Москва — Анапа
По данным источника, летчик прошел медкомиссию в июне, никаких противопоказаний к полетам выявлено не было, сообщает «Интерфакс».
Экономика
Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.
Политика
WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза»
Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.
Политика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту газа
«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет
Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.