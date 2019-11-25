«Российский экологический оператор» был создан в январе этого года по указу президента России Владимира Путина. Целью организации является реализация национального проекта «Экология». В феврале этого года Буцаев стал гендиректором РЭО.

Происшествия Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Политика Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Общество Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.

Общество Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.

Здоровье В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".