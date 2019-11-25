Политика
InkazanМедведев уволил главу российского «мусорного оператора»
«Российский экологический оператор» был создан в январе этого года по указу президента России Владимира Путина. Целью организации является реализация национального проекта «Экология». В феврале этого года Буцаев стал гендиректором РЭО.
Читать в источнике
Оценить146
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на врача псковской детской больницы
В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион.
Политика
Бывший террорист ИГ назвал ручного журналиста Ходорковского коллегой
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Происшествия
Дело возбудили в отношении главы района в Псковской области
Уголовное дело возбуждено в отношении главы Печорского района Псковской области.
Хоккей
Защитник «Флориды» Яндл лишился 9 зубов после попадания шайбы в лицо
Во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, после чего он лишился девяти зубов, сообщает News Yahoo.
Происшествия
УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете
Чистящий снег на козырьке здания школы в Уссурийске ученик шестого класса помогал своей тете-дворнику, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Турцию в январе
Визит президента России Владимира Путина в Турцию в начале января готовится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Происшествия
Девочка из Африки неудачно испытала стеклянный пол в московской школе
В московской школе №491 десятилетняя девочка из Ганы попрыгала по стеклянному полу и провалилась с пятого на четвертый этаж.
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Здоровье
В сахалинском медицинском кластере запланировали детский госпиталь
Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Происшествия
У дома главы Харьковского облсовета взорвали автомобиль
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Гаджеты
У Xiaomi Mi Band появился конкурент от российского производителя
Российская компания Inoi выпустила браслет Inoi Band, который можно приобрести по рекомендованной розничной цене 2 490 рублей.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Экономика
Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.