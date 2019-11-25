Политика

Discover24Discover24Медведев уволил главу российского мусорного оператора

Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал распоряжение об увольнении Дениса Буцаева, занимавшего должность руководителя госкомпании «Российский экологический оператор». Данная организация была создана в начале текущего года по указу российского лидера Владимира Путина.
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