Политика

ИзвестияИзвестияМедведев уволил замглавы Минприроды России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует
 распоряжение правительства.
Ведомости03:25

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Уволен ответственный за мусорную реформу замглавы Минприроды Владимир Логинов

Коммерсантъ08:20

Минприроды прокомментировало увольнение куратора мусорной реформы

RT на русском07:04

Курировавший мусорную реформу замглавы Минприроды ушел в отставку

Интерфакс06:38

В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы

РБК05:57

Курировавший реформу обращения с отходами замглавы Минприроды покинул пост

ТАСС03:39

Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Ведомости03:25

Минприроды внесло кандидатуру нового куратора мусорной реформы

РИА Новости03:55
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Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
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Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
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В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
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Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»

Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
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Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

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В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
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Суд оштрафовал правозащитное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей

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Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
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Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
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Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
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Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ

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