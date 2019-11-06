Политика
РИА НовостиМедведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Уточняется, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
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Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.Ведомости03:25
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Политика
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Ведомости вчера в 16:21
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Газета.Ru вчера в 03:48
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Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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Армия и оружие
Шойгу обсудил с министром обороны Индии поставки оружия
Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 6 ноября, провел в Москве переговоры с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.
Московский Комсомолец 04:58
Наука
Риск развития шизофрении увеличивает курение
У курильщиков почти вдвое увеличивается риск развития депрессии и шизофрении.
Соловей.Инфо 02:46
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Трогательное поздравление от самого главного мужчины в своей жизни Собчак опубликовала в Instagram.
Блокнот.ру 03:53
Экономика
ВТБ планирует снизить ставку по ипотеке
ВТБ в начале ноября планирует снизить ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта, в рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию - от 9%, говорится в презентации банка по розничному бизнесу.
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Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
ТАСС вчера в 21:20
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Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским
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RT на русском вчера в 18:44
Экономика
Минфин РФ снова предложил приватизировать РЖД и «Аэрофлот»
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам о повторном предложении Министерства приватизировать такие госкомпании, как «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети» и «Русгидро».
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Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
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Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана 7 ноября в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:14
Кино
Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся в следующем году
Третью часть франшизы о мире Гарри Поттера начнут снимать весной 2020 года.
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Авто
Ford превратил новый Bronco в гоночный автомобиль
Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник и подготовил его к испытаниям Baja 1000.
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип, снятый в Петербурге
На официальном YouTube-канале группы Lindemann, метал-проекта, образованного 4 января 2015 года лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, появился новый клип.
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