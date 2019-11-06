с чего всё началось

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Уточняется, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

Политика Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий» В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Пентагон опасается развития военного ИИ в России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.

Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

ЖКХ СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общество Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.

Политика Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Игры Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.

Армия и оружие Шойгу обсудил с министром обороны Индии поставки оружия Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 6 ноября, провел в Москве переговоры с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

Наука Риск развития шизофрении увеличивает курение У курильщиков почти вдвое увеличивается риск развития депрессии и шизофрении.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала трогательное поздравление от сына Трогательное поздравление от самого главного мужчины в своей жизни Собчак опубликовала в Instagram.

Экономика ВТБ планирует снизить ставку по ипотеке ВТБ в начале ноября планирует снизить ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта, в рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию - от 9%, говорится в презентации банка по розничному бизнесу.

Политика Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

Экономика Минфин РФ снова предложил приватизировать РЖД и «Аэрофлот» Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам о повторном предложении Министерства приватизировать такие госкомпании, как «Транснефть», РЖД, «Аэрофлот», «Россети» и «Русгидро».

Происшествия Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.

Политика Президенты России и Казахстана встретятся 7 ноября в Омске Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана 7 ноября в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.

Кино Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся в следующем году Третью часть франшизы о мире Гарри Поттера начнут снимать весной 2020 года.

Авто Ford превратил новый Bronco в гоночный автомобиль Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник и подготовил его к испытаниям Baja 1000.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Экономика ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.