Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМедведев уволил замглавы Росавиации

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Ведерникова.
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с чего всё началось
«Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе
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