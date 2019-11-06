с чего всё началось

Футбол Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).

Футбол «Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».

Политика Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства"*, ситуации на границе с Сирией.

Футбол «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Политика МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем.

Экономика Бюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза» Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.

Футбол «Байер» добыл победу в матче с «Атлетико» В группе D Лиги чемпионов запуталась турнирная ситуация после матча четвёртого тура «Байер» - «Атлетико».

Происшествия В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.

Политика Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.

Происшествия Как соседи в Бавлах развязали войну со стрельбой и кляузами Обыкновенная история Соседи, жители Бавлов — пенсионерка Рашида Мулликаева и водитель замглавы Бавлинского района Руслан Мунипов, поссорились из-за гаража, в котором, по версии женщины, ее сосед устроил авторемонтную мастерскую.

Происшествия Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Футбол «Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0. Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.