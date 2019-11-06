Политика
Московский КомсомолецМедведев уволил замглавы Росавиации
Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Ведерникова.
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«Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.RT на русском12:24
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Футбол
Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ
Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).
РИА Новости 15:44
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру вчера в 12:57
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Политика
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства"*, ситуации на границе с Сирией.
РИА Новости 15:45
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Происшествия
В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Московский Комсомолец 16:25
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК 16:56
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Политика
МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений
Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем.
РБК 16:46
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН вчера в 15:52
Экономика
Бюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза»
Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.
РБК 16:08
Происшествия
Давивший полицейских на юго-западе Петербурга задержан неподалеку от отцовского «Сирокко»
Водитель белого «Фольксвагена», ставший причиной стрельбы на юго-западе Петербурга, задержан.
Фонтанка.Ру 15:30
Футбол
«Байер» добыл победу в матче с «Атлетико»
В группе D Лиги чемпионов запуталась турнирная ситуация после матча четвёртого тура «Байер» - «Атлетико».
Евро-футбол.ру 16:54
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Российская газета 17:08
Происшествия
Как соседи в Бавлах развязали войну со стрельбой и кляузами
Обыкновенная история Соседи, жители Бавлов — пенсионерка Рашида Мулликаева и водитель замглавы Бавлинского района Руслан Мунипов, поссорились из-за гаража, в котором, по версии женщины, ее сосед устроил авторемонтную мастерскую.
Реальное время 04 ноября в 23:00
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Футбол
«Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма
Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0. Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи.
LiveSport.ru 15:53
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40