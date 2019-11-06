с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности замглавы Росавиации по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество В России выросло число желающих вернуть смертную казнь Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Происшествия В Югре восемь детей отравились угарным газом В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.

Наука Изучено влияние бессонных ночей на префронтальную кору Выяснилось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга.

Общество В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.

Армия и оружие Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.

Политика Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.

Шоу-бизнес Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Общество Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.

Футбол ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем» ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Глава «Нафтогаза» назвал сумму претензий к «Газпрому» Киев имеет претензии к российской корпорации «Газпром» на $22 млрд и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.

Происшествия Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Происшествия В России задержаны 16 кредитных мошенников Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.

Политика Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России «Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%.

Происшествия Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Армия и оружие Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.

Политика WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.