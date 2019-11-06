Политика
Rambler News ServiceМедведев уволил замглавы Росавиации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности замглавы Росавиации по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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«Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 12:24
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 00:52, Вашингтон
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Наука
Изучено влияние бессонных ночей на префронтальную кору
Выяснилось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга.
Goroday.ru вчера в 01:11
Общество
В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников
В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.
RT на русском вчера в 23:08
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 05 ноября в 07:35
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56
Политика
Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России
Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.
Взгляд.ру 00:29
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today вчера в 10:06
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Футбол
ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Sportbox.RU вчера в 07:21
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал сумму претензий к «Газпрому»
Киев имеет претензии к российской корпорации «Газпром» на $22 млрд и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.
News.ru 05 ноября в 11:07
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Новотроицк.рф 05 ноября в 07:51
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона
Газета.Ru вчера в 20:37
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 05 ноября в 07:41
Происшествия
В России задержаны 16 кредитных мошенников
Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — отмечается в документе ведомства.
Известия 00:44
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%.
Rambler News Service вчера в 09:58
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Армия и оружие
Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией
Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Политика
WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
Газета.Ru 05 ноября в 16:37
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.
РБК 00:01