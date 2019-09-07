Теннис

РБКРБКМедведев в финале US Open сыграет с Надалем

Медведев чуть ранее обыграл в борьбе за выход в финал болгарского теннисиста Григори Димитрова. Для 23-летнего Медведева это будет первый в его карьере финал на турнирах серии «Большого шлема» и первый для российского мужского тенниса за последние 14 лет.
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Артем Дзюба
Красава, это круто. Финал US Open — очень круто. Почти все матчи его видел между прочим. Молодец. Если не Федерер, то, надеюсь, Медведев. Очень уверенно, браво, аплодисменты. Обожаю теннис.
— Артем Дзюба, российский футболистSport24.ru 03:43

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