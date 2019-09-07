Теннис

Российская газетаРоссийская газетаВ финале US Open встретятся Медведев и Надаль

Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
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