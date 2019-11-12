Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное финансовому плану и инвестпрограмме РЖД на 2020 и 2021–2022 годы, в поезде Новосибирск—Барнаул. В ходе совещания господин Медведев заявил, что объем инвестпрограммы РЖД на три года составит 2,5 трлн руб.

Медведев в поезде провел совещание о планах РЖД

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