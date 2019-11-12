Общество
КоммерсантъМедведев в поезде провел совещание о планах РЖД
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное финансовому плану и инвестпрограмме РЖД на 2020 и 2021–2022 годы, в поезде Новосибирск—Барнаул. В ходе совещания господин Медведев заявил, что объем инвестпрограммы РЖД на три года составит 2,5 трлн руб.
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Дмитрий Медведев провел совещание о планах РЖД в поезде по пути в Барнаул
Бийский рабочийвчера в 07:58
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Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз
Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Общество
Шесть уголовных дел возбуждено из-за невозврата Фонду кино субсидий
По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, по результатам проверок возбуждено шесть уголовных дел и 13 процессуальных проверок из-за уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств.
Культуромания вчера в 08:41
Игры
Ремастер легендарной игры Diablo II был отменен
Goroday.ru вчера в 14:08
Наука
В «МИСиС» разработали максимально эффективный способ борьбы с раком
В российском университете "МИСиС" ученые разработали максимально эффективный новый способ борьбы с раком, сообщает издание ACS Nano.
Ugpressa.ru вчера в 13:36
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Политика
Земельную реформу Зеленского раскритиковали на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент Дональд Трамп во вторник обескуражил наблюдателей перспективой "скорейшего завершения первоначальной торговой сделки с Китаем", но не предложил никаких новых подробностей о ходе переговоров.
Российская газета вчера в 18:16
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
RT на русском вчера в 10:44
Футбол
Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
РБК вчера в 08:05
Наука
Антидепрессанты помогли ученым связать кроличью овуляцию и женский оргазм
МедиаПоток 10 ноября в 03:59
Технологии
В США начато расследование против проекта Google по сбору меддданных
GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
РЕН ТВ вчера в 22:45
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа».
ТК Звезда 11 ноября в 19:04
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Политика
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания вчера в 00:13
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Аргументы и Факты вчера в 03:50
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ
Датское издание Berlingske опубликовало статью под броским заголовком "Новый арктический кулак Путина".
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 00:08
Футбол
Александр Точилин: «В футбол играть умеем»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» отметил, что его команда умеет играть в футбол.
Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Общество
Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru вчера в 04:07