Общество

Газета.RuГазета.RuМедведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Доклад по данному вопросу они должны предоставить правительству ко 2 декабря.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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